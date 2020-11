Gattegna: Franceschini, cordoglio per scomparsa, un onore collaborare con lui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è mancato Renzo Gattegna, un uomo che, in tutto il suo percorso nella comunità ebraica, ha sempre agito con equilibrio, saggezza, senso dello Stato. Doti importanti, che egli ha messo con generosità a disposizione delle istituzioni partecipando anche alla nascita del Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah. Collaborare con lui è stato per me un onore. Il suo impegno per la convivenza e la tolleranza è stato esemplare, ci mancherà". Lo afferma in una nota il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, nell'apprendere della scomparsa di Renzo Gattegna.(Com)