Libia: assassinata a Bengasi l'attivista Hanan Al Barasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista libica Hanan al Barasi è stata assassinata oggi in pieno centro a Bengasi, il capoluogo della regione orientale della Cirenaica sotto il controllo del generale Khalifa Haftar. Fonti locali hanno riferito ad “Agenzia Nova” che la donna è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco da uomini armati a bordo di tre veicoli lungo la Ventesima strada, nel centro della città. Hanan al Baraasi, avvocato, conosciuta come "Azouz Barqa – la signora della Cirenaica", è diventata famosa sui social media con le sue dure critiche ai leader dell'autoproclamato Esercito nazionale libico, la coalizione militare comandata da Haftar, e ai funzionari in Cirenaica accusati di corruzione e del deterioramento della situazione della sicurezza. La donna, raggiunta dai proiettili mentre stava scendendo dalla sua auto, era sopravvissuta ad altri tentativi di assassinio. La scorsa settimana, l’attivista era apparsa in un videoclip per denunciare un tentativo di omicidio contro sua figlia, spiegando che avrebbe continuato a denunciare la situazione a Bengasi anche se questo le sarebbe costato la vita. “Agenzia Nova” ha cercato di contattare il generale Abdel Razek Al Nadouri, capo di stato maggiore dell'Esercito nazionale libico, il quale tuttavia non ha voluto a commentare l’accaduto. (Bel)