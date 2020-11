Cooperazione: Pam e Oim, limitare l'impatto socio-economico della pandemia sui più vulnerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Pam) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) hanno esortato i governi e la comunità globale ad intensificare il sostegno umanitario per affrontare le ricadute socio-economiche della pandemia di coronavirus. In un comunicato congiunto, hanno esortato la comunità internazionale a garantire che venga compiuto ogni sforzo per limitare l'impatto immediato sui più vulnerabili, garantendo nel contempo investimenti a lungo termine per un percorso di ripresa. In questa prospettiva, Pam e Oim hanno delineato otto azioni prioritarie: garantire l'accesso all'assistenza umanitaria per i migranti che affrontano gravi difficoltà; salvaguardare il sostegno agli sfollati e alle comunità che li ospitano; garantire l'accesso a servizi critici e informazioni inclusive per tutte le popolazioni mobili e sfollate; facilitare il flusso delle rimesse come servizio finanziario essenziale. Entrambi hanno inoltre evidenziato la necessità di riconoscere i contributi positivi dei migranti e di promuovere la loro inclusione nei sistemi di protezione sociale; garantire il loro accesso ai servizi legali; contrastare la xenofobia, la stigmatizzazione e la discriminazione nei confronti delle persone in movimento; e migliorare i dati e le analisi per comprendere meglio le dinamiche tra la pandemia e la mobilità, le rimesse e la sicurezza alimentare. (Res)