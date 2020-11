Difesa: Libano, terminata l’operazione umanitaria italiana “Emergenza Cedri” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le nostre Forze Armate da 38 anni non hanno mai abbandonato il Libano e anche nei giorni difficili dopo l'esplosione, hanno onorato l'Italia e le istituzioni fornendo un contributo concreto per aiutare la popolazione libanese duramente colpita", ha affermato Guerini, sottolineando anche il delicato lavoro che i circa 1.200 soldati italiani operanti in Sector West nell'ambito della missione Unifil guidata e comandata dal generale Stefano Del Col, svolgono quotidianamente. La missione è terminata con la simbolica inaugurazione, presso la rotatoria di ingresso al porto, di un monumento, un cedro in acciaio di circa 3 metri d'altezza, a suggello dell'amicizia tra la Difesa italiana e le Forze armate libanesi ed è stata avviata la fase di ripiegamento dei militari con il rientro in Patria dell'ultima aliquota prevista il 17 novembre. (segue) (Res)