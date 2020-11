Lombardia: Anelli (Lega) a Piccirillo (M5s), commissariare nostra sanità? Sarebbe solo un danno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone, replica in una nota al consigliere regionale M5S Luigi Piccirillo: "A volte nella testa dei consiglieri pentastellati nascono idee sbalorditive, che se attuate però non farebbero altro che danni alla situazione attuale. L'ultima sparata, quella di Piccirillo, chiede di commissariare la sanità lombarda. Per capire quali mirabolanti risultati possa produrre questa proposta, basterebbe andare in Calabria, dove il commissariamento dura da una decina di anni. Una figuraccia dietro l'altra, con commissari che vengono sostituiti come fossero allenatori di una squadra di calcio". (Com)