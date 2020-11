Russia: Covid, sindaco di Mosca annuncia nuove restrizioni per due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin ha emesso un nuovo decreto che introduce nuove restrizioni in vigore per i prossimi due mesi, fino al 15 gennaio, in ragione delle informazioni sulla situazione epidemiologica in peggioramento nella capitale russa. A decorrere del 13 novembre per gli esercizi di ristorazione sarà vietato servire i clienti nei locali (ristoranti, caffè, bar) e in altri luoghi di intrattenimento (nonché nelle discoteche, sale karaoke, piste da bowling) dalle 23:00 alle 6:00. Le restrizioni non si applicano tuttavia ad asporto e consegna a domicilio, che continuano ad essere possibili 24 ore su 24. Tutte le aziende che forniscono servizi alla persona sono invitate ad utilizzare il sistema di registrazione dei numeri di telefono e tracciamento degli avventori e dei collaboratori. È inoltre temporaneamente sospeso lo svolgimento di eventi culturali, espositivi, educativi, ricreativi, con spettatori in presenza. Le restrizioni non si applicheranno agli eventi ufficiali, organizzati su decisione delle autorità esecutive. Alle università pubbliche e private è raccomandata la didattica a distanza. (Rum)