Kosovo: Thaci e Veseli trasferiti in una struttura di detenzione a l'Aia (2)

- Le vittime includevano persone sospettate di essere oppositori dell'Uck, nello specifico serbi, rom, ashkali, cattolici, civili considerati presunti collaboratori delle autorità della Serbia, albanesi affiliati o sostenitori della Lega democratica del Kosovo o altri partiti considerati anti-Uck, albanesi che non si univano alla lotta dell'Uck e individui con occupazioni percepite come contrarie all'Uck. I capi d'accusa presuppongono che Thaci, Veseli, Selimi e Krasniqi sono penalmente responsabili a livello individuale per crimini commessi nell'ambito del conflitto non internazionale in Kosovo e come parte di un attacco sistematico contro persone sospettate di opporsi all'Uck. Il Tribunale speciale Uck, al momento, ha annunciato solo la prima udienza nel caso relativo ai quattro ex combattenti Uck accusati, ovvero quella relativa a Krasniqi che è fissata per lunedì 9 novembre a l'Aia. (Alt)