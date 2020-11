Kosovo: domani prima udienza a l'Aia del processo contro Thaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima udienza nel processo contro l'ex presidente kosovaro, Hashim Thaci, davanti al Tribunale speciale dell'Aia che indaga sui crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) si terrà domani, 9 novembre, alle ore 15. È quanto rende noto oggi il Tribunale speciale tramite un comunicato stampa dopo la conferma dei capi d'accusa contro l'ex presidente Thaci per crimini di guerra e contro l'umanità nel corso del conflitto della fine degli anni Novanta. I quattro ex combattenti dell'Uck arrestati nelle scorse ore - che includono oltre all'ex presidente kosovaro Thaci ed all'ex leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Kadri Veseli anche Rexhep Selimi e Jakup Krasniqi - sono stati trasferiti in una struttura di detenzione del Tribunale speciale all'Aia. Nella giornata di ieri un aereo speciale ha trasferito da Pristina a l'Aia i quattro ex combattenti, dopo che nelle scorse ore sono stati confermati i capi d'accusa spiccati nei loro confronti dalla Procura speciale. (segue) (Kop)