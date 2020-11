Balcani: Scalfarotto, politica di allargamento sia priorità dell'Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scalfarotto ha proseguito spiegando che "l’Italia sostiene con determinazione la prospettiva europea dei Balcani occidentali, come dimostrano gli incontri che ho avuto di recente con i capi negoziatori per l’Albania e per il Kosovo, con il Rappresentante speciale dell’Ue per il Dialogo Belgrado-Pristina Lajcak e, da ultimo, con la mia recente visita a Belgrado". Il Sottosegretario ha infine salutato con favore la volontà dei Paesi dei Balcani occidentali di sottoscrivere, in occasione del Vertice di domani dei Capi di Stato e di Governo del Processo di Berlino, l'impegno a creare un Mercato Regionale Comune e ad adottare un'agenda ambientale condivisa in ambito regionale. “La nostra speranza è che i nostri partner dei Balcani occidentali possano contribuire al successo della Cop26 che si svolgerà il prossimo anno sotto la Presidenza congiunta dell’Italia e del Regno Unito”, ha sottolineato Scalfarotto. (Com)