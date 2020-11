Kosovo: Mustafa (Ldk), elezioni anticipate se non si trova accordo su nuovo capo dello Stato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell’Ldk Isa Mustafa, come pure il premier Avdullah Hoti, hanno sempre cercato di sedare le polemiche rinviando la partita della presidenza al 2021. Secondo la stampa di Pristina, il governo guidato dall’Ldk avrebbe tuttavia lavorato sotto traccia per includere il Pdk nella scelta del nuovo presidente: in particolare il partito di Mustafa avrebbe voluto garantirsi la possibilità di individuare il nuovo capo dello Stato, includendo in cambio il Pdk nella coalizione di governo. Gli sforzi sono legati alla necessità di trovare un ampio consenso sul nome del nuovo capo dello Stato, in quanto per la sua elezione è necessario il voto favorevole dei due terzi del parlamento kosovaro. Dopo la conferma dei capi d’accusa, il Pdk ne esce tuttavia ridimensionato e difficilmente potrà dire la sua nella partita sulla presidenza. (segue) (Kop)