Kosovo: 16 novembre cambio di comando nella missione Kfor

- Si terrà il 16 novembre, alle ore 10:30, nel quartiere generale della missione Nato in Kosovo (Kfor) il cambio alla guida dell'operazione tra l'uscente, generale Michele Risi, e il subentrante, generale Franco Federici. Lo riferisce una nota stampa della missione Nato in Kosovo. L'Italia guida da diversi anni la missione Nato in Kosovo. Il generale Risi termina il mandato di comandante della Kfor dopo aver assunto questo ruolo nel novembre 2019. A causa delle restrizioni per il Covid-19 l'ingresso nella base di Camp Film City a Pristina per seguire la cerimonia del cambio di comando della missione Kfor sarà limitato.(Kop)