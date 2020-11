Ue: von der Leyen, vogliamo lavorare per rafforzare istituzioni multilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è bisogno di istituzioni multilaterali forti e l'Unione europea vuole lavorare con i suoi partner a questo scopo. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla conferenza degli ambasciatori dell'Ue. "Vogliamo lavorare con i nostri partner per rafforzare" le istituzioni multilaterali "siano essi l'Onu, l'Oms o l'Omc", ha detto. "Abbiamo bisogno di istituzioni forti, sostenute da un forte impegno da parte dei paesi membri. Il nostro sistema internazionale è tenuto in ostaggio da troppi anni ormai. È giunto il momento di invertire la tendenza. Per riformare quelle istituzioni che necessitano di riforma. Per rilanciare accordi multilaterali essenziali per la nostra sicurezza comune. Per creare nuove coalizioni sulle questioni più urgenti dei nostri tempi", ha detto von der Leyen. (Beb)