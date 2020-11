Ue: Vestager, Amazon ha violato le norme antitrust

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha dichiarato oggi di aver accusato Amazon di aver violato le normative sull’antitrust, facendo affidamento sistematico sui dati di venditori di terze parti a vantaggio delle sue attività di vendita al dettaglio. La Commissione ha anche aperto una seconda indagine sulla Buy Box di Amazon, esaminando "il possibile trattamento preferenziale delle offerte al dettaglio di Amazon e di quelle dei venditori sul mercato che utilizzano i servizi di logistica e consegna". "I dati sull'attività dei venditori di terze parti non dovrebbero essere utilizzati a vantaggio di Amazon quando agisce come un concorrente di questi venditori", ha affermato il commissario europeo per la Concorrenza, Margrethe Vestager. L'indagine approfondita della Commissione, avviata nel luglio 2019, ha mostrato che "quote molto elevate di dati sui venditori non pubblici sono disponibili per i dipendenti del comparto di vendita al dettaglio di Amazon e fluiscono direttamente nei sistemi automatizzati di questo settore". (segue) (Beb)