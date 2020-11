Ue: Vestager, Amazon ha violato le norme antitrust (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i rappresentanti della Commissione Ue, i dati vengono utilizzati per "calibrare le offerte al dettaglio di Amazon e le decisioni strategiche di business a scapito degli altri venditori del mercato. La Commissione ha inoltre aperto un'indagine approfondita separata sulla presunta preferenza di Amazon per le offerte al dettaglio che utilizzano i suoi servizi di logistica e consegna. Bruxelles esaminerà i criteri impostati da Amazon per selezionare il vincitore della Buy Box - una finestra pop-up che mostra ai clienti prodotti aggiuntivi quando procedono a un acquisto - e per consentire ai venditori di offrire prodotti agli utenti Prime. "Il regolamento non dovrebbe favorire artificialmente le offerte al dettaglio di Amazon o le offerte dei rivenditori che utilizzano i servizi di logistica e consegna di Amazon", ha affermato Vestager. (Beb)