Imprese: Gelmini (FI), bene industriali lombardi, infrastrutture e manufatturiero per ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei momenti di difficoltà occorre guardare avanti. E l'iniziativa degli industriali lombardi - col decisivo supporto dell'Università Bocconi - ha il pregio di consegnare alle Istituzioni un quadro affidabile delle infrastrutture da realizzare e potenziare per garantire la ripresa economica della Lombardia, puntando sul manifatturiero, sulla logistica e sulla grande distribuzione". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e consigliere comunale a Milano. "Le cinque proposte - spiega Gelmini - parlano di: efficientamento della rete infrastrutturale; digitalizzazione e automazione per una Logistica 4.0; valorizzazione della sostenibilità ambientale e sociale quale elemento di innovazione; rafforzamento dell'internazionalizzazione; semplificazione burocratica per il rilancio degli investimenti nelle infrastrutture. Condivido fino in fondo la valutazione degli imprenditori lombardi, perché 'il settore manifatturiero è il vero traino per lo sviluppo e l'innovazione dell'economia' ". "Sono certa che - compatibilmente con l'impegno per superare l'emergenza sanitaria - la Regione Lombardia si sta già impegnando per fare la sua parte nel sostenere la ripresa economica di un territorio vitale per l'intero Paese", conclude Gelmini.(Com)