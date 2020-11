Energia: sei paesi dell'Ue adottano dichiarazione congiunta su ruolo idrogeno per transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Austria, Danimarca, Spagna, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo hanno adottato una dichiarazione congiunta per evidenziare le potenzialità dell'idrogeno al fine di guidare e accelerare la transizione energetica fondata sulle energie rinnovabili. Secondo quanto si legge nella dichiarazione diffusa dalla rappresentanza della Danimarca presso l'Ue, i paesi firmatari ringraziano la presidenza di turno tedesca per aver organizzato un convegno sulla strategia dell'idrogeno verso un'Europa neutrale per quanto riguarda il carbone. "L'efficienza energetica e l'elettrificazione diretta sono le nostre priorità per raggiungere i nostri obiettivi sul cambiamento climatico ed in particolare la neutralità climatica entro il 2050", si legge nella dichiarazione congiunta. (Sts)