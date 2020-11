Italia-Regno Unito: Launay (British Council), relazioni culturali fondamentali nonostante Covid e Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il British Council resta impegnato in relazioni culturali a lungo termine con i propri partner europei, anche nel contesto complicato della crisi legata al Covid-19 e nello scenario della Brexit. Lo ha affermato la country director del British Council in Italia, Rachel Launay, in un'intervista ad "Agenzia Nova". In carica dal gennaio 2020, l'esperienza nel nostro Paese di Launay è iniziata poco prima dello scoppio della pandemia in Europa, costringendo il British Council a confrontarsi con una realtà complicata dal punto di vista dell'organizzazione degli eventi e delle attività culturali. L'istituzione britannica ha saputo però adattarsi all'improvviso cambiamento, senza rinunciare ad un calendario ricco di iniziative. "È stato certamente impegnativo insediarsi e capire cosa stava succedendo nei primi mesi della pandemia. Il British Council, tuttavia, ha reagito in modo rapido ed efficace. La difficoltà maggiore è stata la necessità di soddisfare gli elevati standard di continuità e qualità del servizio di formazione a distanza in uno scenario formativo così complesso. Sono lieta di poter dire che la professionalità e la determinazione dei miei colleghi hanno raggiunto questo obiettivo per tutti i nostri studenti", ha spiegato Launay. Le difficoltà si sono trasformate in un'opportunità, ha proseguito la direttrice. "Abbiamo imparato molto da questa esperienza che, paradossalmente, ci ha aiutato ad accelerare alcuni processi che erano in cantiere, come i corsi online. È stata e continua ad essere un'esperienza stimolante, ma grazie alla competenza che ha sempre contraddistinto il British Council e all'impegno congiunto di personale, insegnanti, studenti e famiglie possiamo ora essere orgogliosi dei risultati raggiunti e la soddisfazione dei nostri studenti ne è la prova", ha detto Launay. (segue) (Res)