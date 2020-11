Italia-Regno Unito: Launay (British Council), relazioni culturali fondamentali nonostante Covid e Brexit (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo senso, le sfide "portano enormi opportunità": il nuovo "rapporto futuro" tra il Regno Unito e l'Ue "significa che stiamo lavorando a stretto contatto con le istituzioni culturali ed educative italiane perché il desiderio e la necessità di collaborazione, in particolare per imparare ad affrontare le conseguenze della Covid, è molto forte", ha continuato Launay. "Abbiamo anche rimodellato le attività con i nostri partner nel mondo artistico-culturale e posso dire con orgoglio che siamo riusciti a organizzare una nuova stagione di eventi 'virtuali' che stabilisce lo stretto rapporto tra il Regno Unito e l'Italia. Si tratta di un calendario fitto di eventi che risponde alla domanda di partecipazione e che afferma con forza e determinazione la nostra presenza, da cui il titolo 'Being Present/Essere Presenti' della nostra UK/IT Season 2020", ha proseguito Launay. "L'esperienza della formazione a distanza e questo nuovo e incredibile modo di organizzare eventi e di creare ponti e collaborazioni è per me una lezione di vita e un grande esempio del concetto di resilienza. Sono soddisfatta dei risultati ottenuti finora negli ultimi difficili mesi", ha messo in evidenza la direttrice. L'ideazione e la realizzazione di una stagione di tre mesi di eventi culturali e artistici fra i due Paesi per il 2020 è un primo esempio della forza delle relazioni bilaterali. La serie di Saloni della Cultura, secondo la country director per l'Italia, "è un altro importante segnale della nostra comune volontà di accrescere l'attenzione del pubblico sui temi di business e sociali più sentiti - da quelli che riguardano gli indipendenti creativi al dibattito sulla definizione di nuovi approcci di business per la cultura. Passando alla scienza e alla formazione, Famelab, IES e Study UK rappresentano progetti di ampio respiro, studiati per creare nuove opportunità per i giovani in Italia e nel mondo, che ci rendono molto orgogliosi". (segue) (Res)