Italia-Regno Unito: Launay (British Council), relazioni culturali fondamentali nonostante Covid e Brexit (3)

- Lo scenario successivo alla Brexit è un altro tema rilevante nella prospettiva delle attività del British Council in tutta Europa. Grazie a un rapporto consolidato fra Regno Unito e Italia, l'istituzione culturale può portare avanti iniziative significative quali la già citata "UK/IT Season 2020" e il ruolo di committente della mostra del Padiglione britannico alla Biennale di Venezia. "In quanto organizzazione di relazioni culturali, il British Council non è in grado di esprimersi su specifici processi di rilascio dei visti. Tuttavia, rimaniamo impegnati a sostenere gli artisti britannici a livello internazionale, anche indicando le ultime informazioni e i consigli del governo britannico, attivo sul fronte politico. Continueremo a sostenere le forti relazioni tra gli artisti britannici e le organizzazioni culturali dell'Ue, come abbiamo fatto dal 1937, anche in un momento storico segnato da questa pandemia", ha spiegato Launay. (segue) (Res)