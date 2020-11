Italia-Regno Unito: Launay (British Council), relazioni culturali fondamentali nonostante Covid e Brexit (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituzione funge del resto da "ambasciatore" per il Regno Unito a livello culturale. "Il British Council è sinonimo di competenza nel settore dell'educazione britannica e nella promozione delle arti e dei talenti britannici in tutto il mondo. Il nostro lavoro con partner dell'imprenditoria, università e del mondo delle arti nei numerosi paesi in cui siamo presenti è alla base del successo ottenuto finora", ha detto la country director. Oggi più che mai, investire nelle relazioni e nel networking "è una risorsa fondamentale in quanto permette di creare e dare vita a progetti che possono avere un forte impatto sociale ed essere di aiuto per comprendere meglio le sfide e i cambiamenti in atto. La ricerca e l'eccellenza accademica sono altri asset su cui investire. Sentiamo la grande responsabilità di educare e formare le persone di domani. I laureati del Regno Unito sono considerati tra i più impiegabili al mondo. Ritengo che ogni istituzione dovrebbe indirizzare i propri sforzi sull'istruzione come un ponte verso il mondo e come un modo per creare un futuro luminoso e di successo", ha concluso Launay. La country director per l'Italia ha un'esperienza di 25 anni presso il British Council, per il quale ha lavorato a Londra, in Asia orientale - Thailandia, Corea del Sud e Hong Kong – oltre a Portogallo e Germania. (Res)