Covid: Locatelli (Cts), risultati particolarmente apprezzabili da vaccino Pfizer

- Su vaccini ed anticorpi monoclonali "non si può non salutare con apprezzamento l’informazione che uno dei candidati vaccini, arrivato alla fase 3, ha dato dei risultati particolarmente apprezzabili in termini di protezione". Lo ha affermato il presidente del Consiglio superiore di Sanità e membro del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, nel corso della conferenza stampa sull’aggiornamento epidemiologico, parlando delle recenti novità sul vaccino elaborato dalla Pfizer. (Rin)