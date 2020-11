Balcani: Borrell, da Ue impegno forte per futuro comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Balcani occidentali sono al centro dell'Europa e il loro futuro è nell'Unione europea: ecco perché l'impegno dell'Unione europea "è stato e rimane così forte". Lo ha dichiarato L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, durante il suo intervento in occasione della seduta plenaria del Processo di Berlino sui Balcani occidentali, organizzato congiuntamente da Bulgaria e Macedonia del Nord. "Abbiamo un interesse comune nell'integrazione dei Balcani occidentali e nel rafforzarne la prosperità, la giustizia e la sicurezza. Affrontiamo sfide condivise e lavoriamo insieme per trovare soluzioni, come facciamo durante questa pandemia di Covid-19", ha aggiunto. "Fin dall'inizio della pandemia, l'Unione europea ha sostenuto i Balcani occidentali come il partner più stretto. Fornire sostegno finanziario per garantire assistenza medica e includere la regione in un meccanismo di appalto comune dell'Unione europea. Ora ci concentriamo anche sulla ripresa, dedicando un sostegno duraturo e sostenibile alla regione attraverso il Piano economico e di investimenti dell'Unione europea recentemente approvato dalla Commissione europea", ha sottolineato Borrell. (segue) (Beb)