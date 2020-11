Balcani: Borrell, da Ue impegno forte per futuro comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante ha chiarito come l'Unione europea apprezzi il suo mercato comune. "È uno dei nostri punti di forza più importanti e nel periodo precedente a questo vertice, sono rimasto colpito dalla motivazione che avete dimostrato lavorando per creare un mercato comune per i Balcani occidentali, per sbloccare il potenziale economico della regione e per rendere la regione economicamente idonea all'adesione all'Unione europea", ha proseguito. "In tutto questo, non dobbiamo dimenticare che la ripresa deve essere sostenibile e socialmente giusta. E questo significa puntare alla ripresa economica verde e alla trasformazione digitale dell'economia e della società. Questo è il motivo per cui il piano economico e di investimento e l'agenda verde per i Balcani occidentali si concentrano su investimenti moderni, verdi e incentrati sulle persone", ha evidenziato Borrell. (segue) (Beb)