Balcani: Borrell, da Ue impegno forte per futuro comune (3)

- Secondo il responsabile della politica estera e di sicurezza dell'Ue, anche gli investimenti devono essere sostenuti dalle riforme fondamentali richieste sul percorso europeo. "Ogni partner nella regione sa cosa deve essere fatto. Ora, anche con la gradita decisione di aprire i negoziati di adesione con l'Albania e con la Macedonia del Nord, è il momento di mantenere lo slancio positivo e continuare a lavorare", ha detto. "Lavorare insieme, come facciamo nell'Unione europea, è il modo migliore per superare l'eredità del passato e costruire un futuro migliore. È un chiaro segnale per i nostri giovani che prendiamo sul serio le loro aspirazioni per società verdi, pacifiche, giuste e prospere. Oggi è una buona opportunità per discutere insieme come possiamo contribuire in modo pratico e concreto affinché le loro aspirazioni diventino realtà", ha concluso. (Beb)