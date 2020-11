Speciale difesa: Pelosi, il licenziamento di Esper mostra l'intento di Trump di seminare il "caos"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi ha attaccato il presidente Trump per aver licenziato il segretario alla Difesa Mark Esper appena due giorni dopo che Joe Biden era stato proiettato come vincitore delle elezioni presidenziali. Lo riporta il sito "The Hill". "Il licenziamento improvviso del segretario Esper è una prova inquietante che il presidente Trump è intenzionato ad usare i suoi ultimi giorni di carica per seminare il caos nella nostra democrazia e nel mondo", ha detto Pelosi in una dichiarazione. "La continuità e la stabilità sono sempre importanti durante una transizione presidenziale; sono assolutamente indispensabili in questo momento, poiché questa amministrazione storicamente irregolare si prepara alla sua partenza", ha aggiunto. Trump ha annunciato via tweet che ha licenziato Esper e che lo sostituirà con Christopher Miller, che è stato direttore del National Counterterrorism Center, come segretario della Difesa ad interim. (Nys)