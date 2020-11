Speciale difesa: Nagorno-Karabakh, peacekeeper russi partiti dall'aeroporto di Uljanovsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contingente di peacekeeping russo che sarà dispiegato nel Nagorno-Karabakh è partito dall’aeroporto di Uljanovsk a bordo di un Il-76. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca in una nota. Come previsto dalla dichiarazione di cessazione delle ostilità siglata da Russia, Armenia e Azerbaigian, un contingente di 1.960 militari russi sarà dispiegato lungo la linea di contatto nel Nagorno-Karabakh e nel Corridoio di Lachin, che collega l’Armenia alla regione. "Il cuore del contingente russo saranno le suddivisioni della 15ma brigata di fucilieri motorizzati del Distretto militare centrale", si legge nella nota. Secondo quanto riferito dal ministero, inoltre, nell'area di Stepanakert - la cosiddetta capitale dell'autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh - verrà creato un centro per il monitoraggio del cessate il fuoco e il mantenimento della pace. (Rum)