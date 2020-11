Speciale difesa: Germania, mancano i fondi per l'acquisizione del sistema di difesa aerea Tlvs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate tedesche (Bundeswehr) potrebbero dover affrontare un nuovo e notevole problema in materia di riarmo e approvvigionamenti, due dei fattori di maggiore criticità per lo strumento militare tedesco. Entro le elezioni federali che si terranno in Germania nell'autunno del 2021, il Bundestag dovrebbe approvare l'acquisto del sistema tattico di difesa aerea (Tlvs), prodotto dall'azienda aerospaziale statunitense Lockheed Martin e dalla filiale tedesca del consorzio europeo per la tecnologia militare Mbda. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il costo del Tlvs è stimato a 13 miliardi di euro entro il 2030. Tuttavia, i 45,2 miliardi di euro assegnati alla difesa dal governo federale nella proposta di bilancio per il 2021, in discussione al Bundestag, non prevedono ancora l'acquisizione del Tlvs. Nella commissione Difesa del Bundestag, si riscontrano infatti difficoltà nell'inserire le singole voci di spesa per il riarmo della Bundeswehr. Il Tlvs “non è un caso isolato”, poiché tale problema riguarda “anche altri sistemi d'arma”. Dal ministero della Difesa, fanno sapere che gli stanziamenti per le spese militari, seppure aumentati di circa due miliardi di euro dal 2020, non sono sufficienti. Nella commissione Difesa del Bundestag, il sostegno al progetto Tlvs è condiviso da tutti i partiti. Tuttavia, i deputati di Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu) affrontano il dilemma tra la spesa per il Tlvs e il rispetto dei vincoli di bilancio previsti dalla Costituzione. Si tratta dello “freno al debito” e dello “zero nero”, entrambi sospesi a marzo per far fronte alla crisi del governo federale. (Geb)