Speciale difesa: conflitto Tigrè, forze federali conquistano aeroporto di Humera al confine con l'Eritrea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di difesa etiopi hanno conquistato l'aeroporto di Humera, nella Regione dei tigrè, nel corso dell'offensiva lanciata da Addis Abeba contro il Fronte di liberazione del Tigrè (Tplf) in risposta al loro attacco alle truppe federali di stanza presso il Comando settentrionale. Lo riferisce il quotidiano "Garowe online", affermando che secondo fonti militari i combattenti del Tplf intendevano sfruttare l'aeroporto ai confini con l'Eritrea per pianificare altri attacchi. L'esercito etiope ha precisato inoltre di aver già sottratto ai ribelli le aree di Maidali, Dansha, Baker e Ligudi e Humera-Sudan Road nel corso dell'operazione, mentre secondo “Eritrean “Press”, centinaia di militari Tplf si sarebbero arresi alle truppe etiopi mentre altri avrebbero abbandonato le loro postazioni e si sarebbero consegnati alle guardie di frontiera eritree. Man mano che i combattimenti vanno avanti, gli analisti temono ora che il conflitto avviato lo scorso 4 novembre da Addis Abeba possa estendersi al di fuori delle frontiere etiopi ed in particolare alla vicina Eritrea e finire per coinvolgere anche il confinante Sudan, alimentando così il rischio di una guerra regionale fin qui solo ipotizzata come scenario peggiore. In questo senso, alcune informazioni circolate nelle ultime ore sembrerebbero non smentire questa ipotesi: se secondo fonti citate dal quotidiano online “Eritrean Press” le autorità eritree non hanno per ora in programma di inviare truppe nel Tigrè a combattere contro il Tplf, le stesse fonti hanno precisato che “se da Addis Abeba ci venisse chiesto di intervenire, faremo tutto il possibile per aiutare il governo etiope”. (Res)