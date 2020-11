Speciale difesa: Tofalo, formazione è pilastro per nostre Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ciascun Istituto, Ente e Reparto deputato alla formazione e all'addestramento svolge un ruolo indispensabile e fondamentale che fornisce a tutto il personale militare e civile una preparazione attagliata agli incarichi che andranno a svolgere. Ciò consente di affrontare i numerosi impegni presenti e futuri ed avere una Forza armata sempre efficiente e pronta". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo nel corso di un briefing in video collegamento con il comandante delle Scuole dell'Aeronautica militare, generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande, insieme ai Comandanti dei dodici Enti, Istituti e Reparti alle sue dipendenze. "Un ruolo ancora più importante in un momento non semplice come quello che stiamo attraversando a causa del Covid. Nonostante l'emergenza, i programmi vengono svolti regolarmente grazie all'impegno dei comandanti, degli istruttori e degli insegnanti che portano avanti un grande lavoro quotidiano. A tutti loro va il mio sincero ringraziamento. La formazione è uno dei pilastri della Difesa e quindi del Paese", ha aggiunto. Tofalo che ha la delega del ministro per la formazione del personale civile e militare del Dicastero ha approfondito i compiti, le missioni e le funzioni svolte ad ogni livello. (Rin)