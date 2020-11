Difesa: Tofalo, in parlamento su disciplina uniformi militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'aggiornamento della Pubblicazione Smd-G-010 'Regolamento per la disciplina delle Uniformi' che si è reso necessario a seguito dell'introduzione del Codice dell'Ordinamento Militare e del relativo Testo Unico, ha inteso rivedere la Direttiva in questione secondo un criterio di ancor maggiore chiarezza nei confronti del personale non più in servizio". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo in risposta alle interrogazioni presentate. "Ciò, sia al fine di prevenire errate interpretazioni della disciplina di settore, scongiurando abusi difficilmente prevedibili e perseguibili da parte dei Comandi territoriali, sia allo scopo di evitare possibili disorientamenti nella collettività, a causa del mutare delle fogge delle uniformi nel tempo e del consolidato, quotidiano impiego del personale militare nelle operazioni di concorso alla pubblica sicurezza - ha sottolineato in una nota -. Tali previsioni sono, peraltro, in linea di continuità con quelle del Codice dell'Ordinamento militare che, all'articolo 880, comma 6, già richiamava come l'uso dell'uniforme per il personale militare in congedo fosse, comunque, subordinato alle disposizioni delle Forze Armate". (segue) (com)