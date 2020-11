Difesa: Tofalo, in parlamento su disciplina uniformi militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel merito, va inoltre evidenziato che la Direttiva prevede l'ipotesi di utilizzo dell'uniforme da parte del personale in congedo nel caso di particolari incarichi o funzioni che, in ragione della loro natura, delle loro modalità e delle loro finalità, possano sottendere un interesse dell'amministrazione della Difesa, richiamato da specifiche ulteriori disposizioni che sono in via di emanazione". Infine, osserva Tofalo "l'aggiornamento della Pubblicazione è stato altresì mirato a favorire e ad incentivare l'affiliazione alle Associazioni d'Arma, nel presupposto che solo gli iscritti possano indossare i previsti elementi uniformologici distintivi, individuati di concerto con le rispettive Forze Armate di riferimento, consentendo l'uso dell'uniforme, previa richiesta degli iscritti, nei casi in cui sussista uno specifico interesse della Difesa. In tale ottica, la nuova versione della Direttiva, lungi dall'escludere l'uso delle uniformi nelle ipotesi indicate, tende ad ulteriormente valorizzare il ruolo delle Associazioni, che potranno formulare, sulle richieste avanzate, il proprio qualificato parere". (com)