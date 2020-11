India: vertice Sco, Modi chiede “pieno sostegno dei membri” per riforma multilateralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, intervenuto oggi in videoconferenza al vertice annuale dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), presieduto dalla Russia, ha chiesto il “pieno sostegno” degli Stati membri per la riforma del sistema multilaterale. Lo riferisce la stampa indiana. “Le Nazioni Unite hanno compiuto 75 anni, ma nonostante molti successi l’obiettivo fondamentale è ancora incompleto. Il mondo alle prese con le sofferenze economiche e sociali della pandemia dovrebbe portare a cambiamenti radicali nel sistema dell’Onu”, ha detto Modi, invocando un “multilateralismo riformato che rifletta le realtà globali odierne e discuta le aspettative di tutte le parti interessate, le sfide contemporanee e il benessere umano”. “Ci aspettiamo il pieno sostegno dei paesi membri Sco in questo sforzo”, ha aggiunto. (segue) (Inn)