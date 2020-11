India: vertice Sco, Modi chiede “pieno sostegno dei membri” per riforma multilateralismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I riferimenti alla sovranità e integrità territoriale e alle questioni bilaterali erano diretti presumibilmente alla Cina e al Pakistan. La disputa indo-pakistano per il Kashmir dura da decenni, mentre le controversie territoriali sino-indiane si sono riaccese negli ultimi mesi nel settore occidentale della linea di controllo effettiva (Lac), la zona di confine contesa. Il 6 novembre si è svolto l’ultimo ciclo, l’ottavo, di colloqui di livello militare, che ha confermato una situazione di stallo: “Le due parti hanno avuto uno scambio di opinioni schietto, approfondito e costruttivo sul disimpegno” militare; “hanno concordato di attuare seriamente l’importante consenso raggiunto dai leader dei due paesi, garantire che le loro truppe in prima linea esercitino moderazione ed evitino incomprensioni ed errori di valutazione”; “hanno convenuto di mantenere il dialogo e la comunicazione attraverso i canali militari e diplomatici e, portando avanti le discussioni di questo incontro, spingere per la soluzione di altre questioni in sospeso, in modo da mantenere insieme la pace e la tranquillità nelle zone di confine”, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri indiano. (Inn)