Ue: von der Leyen, collaborare con Usa per definire regole per economia e società digitale

- Il mondo digitale è un'area in cui l'Europa può prendere l'iniziativa e collaborare con gli Stati Uniti e altri perché bisogna definire un regolamento per l'economia e la società digitale che copra tutto, dalla grande tecnologia all'uso dei dati e alla privacy, dalle infrastrutture alla sicurezza. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla conferenza degli ambasciatori dell'Ue. Von der Leyen ha parlato delle piattaforme online e del fatto che "hanno acquisito un'enorme influenza e potere economico" e che "il loro comportamento ha un impatto non solo sulla libera e leale concorrenza tra le imprese, ma anche sulle nostre democrazie, sulla nostra sicurezza e sulla qualità delle nostre informazioni". Questo "immenso potere richiede regole adeguate", ha sottolineato. Quindi, "ciò che è illegale offline dovrebbe essere illegale anche online e dovrebbe essere perseguito in modo altrettanto efficace". La presidente ha sottolineato anche l'incitamento all'odio e la propaganda terroristica. "Nelle ultime settimane abbiamo visto ancora una volta quanto sia urgente. Proporremo un'ampia riforma all'interno della legge sui servizi digitali. Andrà oltre la nostra proposta mirata sui contenuti terroristici e creerà regole più severe per la rimozione di tutti i contenuti illegali, proteggendo al contempo la libertà di parola", ha spiegato. "Parallelamente stiamo proponendo anche una legge sui mercati digitali" che "definirà strumenti per affrontare tempestivamente il potere economico delle piattaforme" e anche "per proteggere la concorrenza leale e l'innovazione". La presidente ha spiegato che "queste saranno le regole per operare in Europa. Ma sarà importante che anche i nostri partner globali elevino i loro standard". (segue) (Beb)