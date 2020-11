Ue: von der Leyen, collaborare con Usa per definire regole per economia e società digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente ha anche parlato della tassazione dell'economia digitale e ha ricordato che "chiunque operi nel mercato unico e quindi beneficia" dell'infrastruttura europea, del sistema di istruzione e del sistema sociale europei, "è accolto favorevolmente per realizzare profitti". Ma, ha evidenziato, "il nostro contratto sociale prevede che paghino tasse adeguate per contribuire all'economia sociale di mercato. Non può essere che i giganti commerciali traggano enormi vantaggi dal nostro mercato unico, ma non pagano le tasse dove dovrebbero", ha proseguito. "Questo mina l'accettazione dell'economia sociale di mercato e non lo tollereremo più. Questo crea un'urgenza ancora maggiore per trovare un accordo internazionale sulla tassazione del business digitale e sulla tassazione minima globale. Il nostro obiettivo rimane una soluzione basata sul consenso a livello di Ocse e G20 su entrambi i pilastri delle discussioni globali", ha aggiunto. Per la presidente non ci sono dubbi: "Se un accordo non è all'altezza di un sistema fiscale equo, l'Europa agirà". (Beb)