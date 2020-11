Launay (British Council): "Tra Italia e Regno Unito, relazioni culturali fondamentali nonostante Covid e Brexit"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il British Council resta impegnato in relazioni culturali a lungo termine con i propri partner europei, anche nel contesto complicato della crisi legata al Covid-19 e nello scenario della Brexit. Lo ha affermato la country director del British Council in Italia, Rachel Launay, in un'intervista ad "Agenzia Nova". In carica dal gennaio 2020, l'esperienza nel nostro Paese di Launay è iniziata poco prima dello scoppio della pandemia in Europa, costringendo il British Council a confrontarsi con una realtà complicata dal punto di vista dell'organizzazione degli eventi e delle attività culturali. L'istituzione britannica ha saputo però adattarsi all'improvviso cambiamento, senza rinunciare ad un calendario ricco di iniziative. "È stato certamente impegnativo insediarsi e capire cosa stava succedendo nei primi mesi della pandemia. Il British Council, tuttavia, ha reagito in modo rapido ed efficace. La difficoltà maggiore è stata la necessità di soddisfare gli elevati standard di continuità e qualità del servizio di formazione a distanza in uno scenario formativo così complesso. Sono lieta di poter dire che la professionalità e la determinazione dei miei colleghi hanno raggiunto questo obiettivo per tutti i nostri studenti", ha spiegato Launay. Le difficoltà si sono trasformate in un'opportunità, ha proseguito la direttrice. "Abbiamo imparato molto da questa esperienza che, paradossalmente, ci ha aiutato ad accelerare alcuni processi che erano in cantiere, come i corsi online. È stata e continua ad essere un'esperienza stimolante, ma grazie alla competenza che ha sempre contraddistinto il British Council e all'impegno congiunto di personale, insegnanti, studenti e famiglie possiamo ora essere orgogliosi dei risultati raggiunti e la soddisfazione dei nostri studenti ne è la prova", ha detto Launay.In questo senso, le sfide "portano enormi opportunità": il nuovo "rapporto futuro" tra il Regno Unito e l'Ue "significa che stiamo lavorando a stretto contatto con le istituzioni culturali ed educative italiane perché il desiderio e la necessità di collaborazione, in particolare per imparare ad affrontare le conseguenze della Covid, è molto forte", ha continuato Launay. "Abbiamo anche rimodellato le attività con i nostri partner nel mondo artistico-culturale e posso dire con orgoglio che siamo riusciti a organizzare una nuova stagione di eventi 'virtuali' che stabilisce lo stretto rapporto tra il Regno Unito e l'Italia. Si tratta di un calendario fitto di eventi che risponde alla domanda di partecipazione e che afferma con forza e determinazione la nostra presenza, da cui il titolo 'Being Present/Essere Presenti' della nostra UK/IT Season 2020", ha proseguito Launay. "L'esperienza della formazione a distanza e questo nuovo e incredibile modo di organizzare eventi e di creare ponti e collaborazioni è per me una lezione di vita e un grande esempio del concetto di resilienza. Sono soddisfatta dei risultati ottenuti finora negli ultimi difficili mesi", ha messo in evidenza la direttrice. L'ideazione e la realizzazione di una stagione di tre mesi di eventi culturali e artistici fra i due Paesi per il 2020 è un primo esempio della forza delle relazioni bilaterali. La serie di Saloni della Cultura, secondo la country director per l'Italia, "è un altro importante segnale della nostra comune volontà di accrescere l'attenzione del pubblico sui temi di business e sociali più sentiti - da quelli che riguardano gli indipendenti creativi al dibattito sulla definizione di nuovi approcci di business per la cultura. Passando alla scienza e alla formazione, Famelab, IES e Study UK rappresentano progetti di ampio respiro, studiati per creare nuove opportunità per i giovani in Italia e nel mondo, che ci rendono molto orgogliosi".Lo scenario successivo alla Brexit è un altro tema rilevante nella prospettiva delle attività del British Council in tutta Europa. Grazie a un rapporto consolidato fra Regno Unito e Italia, l'istituzione culturale può portare avanti iniziative significative quali la già citata "UK/IT Season 2020" e il ruolo di committente della mostra del Padiglione britannico alla Biennale di Venezia. "In quanto organizzazione di relazioni culturali, il British Council non è in grado di esprimersi su specifici processi di rilascio dei visti. Tuttavia, rimaniamo impegnati a sostenere gli artisti britannici a livello internazionale, anche indicando le ultime informazioni e i consigli del governo britannico, attivo sul fronte politico. Continueremo a sostenere le forti relazioni tra gli artisti britannici e le organizzazioni culturali dell'Ue, come abbiamo fatto dal 1937, anche in un momento storico segnato da questa pandemia", ha spiegato Launay.L'istituzione funge del resto da "ambasciatore" per il Regno Unito a livello culturale. "Il British Council è sinonimo di competenza nel settore dell'educazione britannica e nella promozione delle arti e dei talenti britannici in tutto il mondo. Il nostro lavoro con partner dell'imprenditoria, università e del mondo delle arti nei numerosi paesi in cui siamo presenti è alla base del successo ottenuto finora", ha detto la country director. Oggi più che mai, investire nelle relazioni e nel networking "è una risorsa fondamentale in quanto permette di creare e dare vita a progetti che possono avere un forte impatto sociale ed essere di aiuto per comprendere meglio le sfide e i cambiamenti in atto. La ricerca e l'eccellenza accademica sono altri asset su cui investire. Sentiamo la grande responsabilità di educare e formare le persone di domani. I laureati del Regno Unito sono considerati tra i più impiegabili al mondo. Ritengo che ogni istituzione dovrebbe indirizzare i propri sforzi sull'istruzione come un ponte verso il mondo e come un modo per creare un futuro luminoso e di successo", ha concluso Launay. La country director per l'Italia ha un'esperienza di 25 anni presso il British Council, per il quale ha lavorato a Londra, in Asia orientale - Thailandia, Corea del Sud e Hong Kong – oltre a Portogallo e Germania. (Res)