Tlc: Patuanelli, passare da città alfabetiche a città delle relazioni

- I servizi digitali in città "sono fondamentali", occorre "passare dalle città alfabetiche a quelle delle relazioni". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in audizione presso la commissione Ambiente del Senato sull'attuazione del Piano nazionale ripresa e resilienza (Pnrr). "Non spetta a me, al mio ministero, ma sarà mia cura dare un contributo a qualsiasi argomento che mi ricorda che nella vita faccio l'ingegnere edile", ha aggiunto.(Rin)