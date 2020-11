Mozambico: jihadisti decapitano 50 persone nel nord del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 50 persone sono state decapitate nel nord del Mozambico da militanti islamici. Lo riferisce il quotidiano "Observador", precisando che i miliziani hanno radunato le vittime in un campo di calcio, che hanno trasformato in un vero e proprio luogo di esecuzione, decapitando decine di persone e violentandone altre. Si tratta dell'ultimo attacco condotto da miliziani affiliati allo Stato islamico, che dal 2017 conducono un'offensiva nella regione settentrionale di Cabo Delgado, strategica per le risorse petrolifere e i numerosi progetti internazionali in questo settore. Secondo dati governativi e delle ong, almeno 2mila persone sono state uccise e quasi 430 mila sono state sfollate dall'inizio del conflitto.(Res)