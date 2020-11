Hong Kong: legge sicurezza, Pechino condanna sanzioni Usa contro quattro funzionari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale di Hong Kong Matthew Cheung ha affermato che le sanzioni sono "assolutamente inaccettabili". "Una palese – e io userei la parola barbara – interferenza. Non ci faremo intimidire", ha detto Cheung parlando questa mattina ai giornalisti. Washington ha definito l'approvazione da parte della Cina di una nuova legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong quest'anno una violazione inaccettabile della formula "Un paese, due sistemi". La Cina ha aperto un nuovo ufficio per la sicurezza nazionale a luglio, una settimana dopo aver imposto la nuova legislazione sulla sicurezza nazionale per punire quelli che vengono definiti crimini di secessione, sovversione, terrorismo e collusione con forze straniere. Il mese scorso, il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha avvertito le istituzioni finanziarie internazionali che intrattengono affari con persone ritenute responsabili della repressione cinese a Hong Kong che potrebbero presto affrontare pesanti sanzioni. (Cip)