Polonia: ministro Esteri, amministrazione Biden non sarà composta da persone per noi anonime

- L'amministrazione del presidente statunitense eletto Joe Biden sarà composta da persone che non sono anonime per la Polonia. Lo ha detto il ministro degli Esteri polacco, Zbigniew Rau, intervistato dal quotidiano "Dziennik Gazeta Prawna". Rau ha ribadito quanto più volte reiterato dalle autorità polacche già prima che il risultato delle elezioni presidenziali Usa diventasse chiaro, ovvero che i rapporti tra Varsavia e Washington non cambieranno. "Gli interessi degli Usa all'estero sono costanti", ha dichiarato. Secondo il capo della diplomazia polacca non cambierà la rivalità degli Stati Uniti con la Cina e con la Russia. "Non mi aspetto grandi cambiamenti" nemmeno "in relazione alla cooperazione economica, che del resto è totalmente separata dagli interessi in tema di sicurezza. Possiamo aspettarci ulteriori investimenti nell'infrastruttura energetica e della sicurezza informativa in Polonia e nei Paesi dell'Iniziativa dei Tre Mari", ha continuato Rau. (segue) (Res)