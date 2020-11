Polonia: ministro Esteri, amministrazione Biden non sarà composta da persone per noi anonime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro esclude anche che Biden possa indietreggiare dall'opposizione finora mostrata dagli Stati Uniti verso il Nord Stream 2. Sicuramente miglioreranno le relazioni con l'Unione europea nella sua interezza e soprattutto con Francia e Germania, ma l'amministrazione statunitense non dimenticherà che il contributo europeo alla sicurezza è insufficiente e che bisogna continuare a indirizzare la spesa per la difesa verso il raggiungimento del 2 per cento del Pil. (Res)