Industria: Bernini (FI), rimbalzo arenato, legge Bilancio è già carta straccia

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, sottolinea che "il rimbalzo della produzione industriale si è purtroppo già arenato, come dimostrano i dati di settembre, e il quarto trimestre si annuncia di nuovo drammatico con l’incubo di un lockdown generalizzato che frena i consumi. In questa situazione di totale incertezza", continua la parlamentare in una nota, "la legge di Bilancio approvata con la solita formula salvo intese più di venti giorni fa diventa virtualmente carta straccia. Ora il governo non ritardi ulteriormente la presentazione in Parlamento: siamo già fuori tempo massimo, e sarebbe assurdo e inaccettabile se ci venisse proposta a scatola chiusa. Si va inevitabilmente incontro a un altro colossale scostamento di bilancio, e stavolta l’opposizione deve essere coinvolta a pieno titolo. Altrimenti - conclude l'esponente di FI - è inutile parlare di ipotetici tavoli bipartisan: il luogo del confronto c’è già, e sono le commissioni parlamentari di merito". (Com)