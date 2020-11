Covid: Mulè (FI), collaborazione da Berlusconi, proposte su tavolo palazzo Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia e il presidente Berlusconi hanno manifestato, con umiltà, uno spirito di collaborazione per aiutare gli italiani, non per sostenere il governo. Le proposte sono sul tavolo, attendiamo che da Palazzo Chigi qualcuno le legga". Lo dichiara Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, intervenendo a Skytg24. "Ci troviamo - aggiunge - esattamente nello scenario della prima pandemia: abbiamo una serie di interventi in campo economico che sono ancora una volta parcellizzati. Eppure - prosegue Mulè - la prima fase ci aveva insegnato quanto fosse inutile prevedere poche manciate di miliardi una tantum per contrastare l'emergenza economica, valeva la pena, come dicemmo a marzo, prendere 100 miliardi di scostamento, votarlo una volta sola e aiutare strutturalmente le categorie in difficoltà. Stiamo purtroppo ripetendo gli stessi errori ma con una aggravante: ci sono ancora 300 e passa decreti attuativi dei primi provvedimenti non ancora approvati", conclude l'esponente azzurro. (Rin)