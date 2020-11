Calabria: Rampelli (Vpc-Fd'I), di fronte al virus assassino la corrida delle nomine lottizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla nomina del nuovo commissario straordinario alla sanità della Regione Calabria si va di male in peggio. Dall'inadeguato Cotticelli al negazionista Zuccatelli, entrambi scelti non per competenza ma per fede politica. Alla 'corrida' calabrese si aggiunge ora l'ipotesi del presunto buonista di 'Emergency' Gino Strada. Della serie...avanti c'è posto". E' quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fd'I. "Segni di un governo che naviga a vista, con una maggioranza che litiga anche sulla tragedia e sulla commedia. Servirebbe - spiega - un manager con gli attributi, un maniaco dell'organizzazione e della rete e invece si cerca ancora una volta il colpo di teatro proponendo a Gino Strada di lasciare i fronti di guerra per appianare i conflitti tra Pd e M5S che hanno portato alle due vergognose prestazioni che hanno fatto inorridire il web. La salute dei cittadini calabresi è un orpello, la lotta per le nomine viene sostenuta con tale arroganza da non suggerire nemmeno una banale verifica sulla rete dei requisiti dei commissari proposti prima della loro ufficializzazione", conclude Rampelli.(Com)