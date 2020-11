Energia: Spagna al 15mo posto nella classifica sostenibilità energetica 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna è al 15mo posto nella classifica del triplice indice mondiale della sostenibilità energetica 2020 (sicurezza energetica, equità energetica e sviluppo sostenibile) stilata dal Consiglio mondiale per l'energia (World Energy Council) e da Oliver Wyman, guidata da Svizzera, Svezia e Danimarca. Seguono nelle prime 10 posizioni: Finlandia, Austria, Francia, Regno Unito, Germania, Norvegia, Stati Uniti. L'Italia è il primo Paese al di fuori della "top ten". Secondo il rapporto, la Spagna, che ha ottenuto il risultato più alto in due delle tre categorie (Equità Energetica e sostenibilità ambientale) con un punteggio complessivo di 77,9 su 100. Secondo il rapporto, gli investimenti sostenuti nel tempo da parte di Svizzera, Svezia e Danimarca nell'energia eolica e solare hanno portato ad una contemporanea riduzione delle emissioni e ad una diversificazione dei loro sistemi energetici. Allo stesso tempo, Paesi come il Canada, gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda stanno rompendo il monopolio europeo". Nel complesso, il tasso di miglioramento della performance complessiva è in aumento, con la metà dei Paesi che hanno registrato significativi passi avanti rispetto al 2015. (Spm)