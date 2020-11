Cina-Italia: a Chongqing concerto per i 50 anni di relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri 9 novembre, presso il Centro per gli scambi internazionali culturali e turistici di Chongqing, si è tenuto un concerto per la celebrazione del 50mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina. L'evento, a cui hanno preso parte i principali rappresentanti del governo locale, è stato organizzato in occasione della visita ufficiale a Chongqing e Chengdu dell'ambasciatore d'Italia in Cina, Luca Ferrari. Presso il Centro per gli scambi internazionali e culturali di Chongqing, i tre musicisti cinesi Li Weiyan, Hao Xiaorui e Ge Aixin hanno intrattenuto il pubblico presente con un repertorio di famosi brani italiani e cinesi. Al termine dell'esibizione, gli ospiti hanno assistito a una speciale cerimonia di illuminazione del World Financial Center, palazzo in cui ha sede il consolato generale d'Italia a Chongqing, su cui è stato proiettato un messaggio per celebrare l'importante ricorrenza. (segue) (Cip)