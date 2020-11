Cultura: associazioni romane a Raggi, da ristori Covid rimasto fuori un terzo degli operatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo appreso con profondo rammarico che, agli esiti del bando per i ristori Covid messi in campo da Roma Capitale per gli operatori culturali, un terzo delle domande giudicate idonee dalla commissione di valutazione non è stata sovvenzionata perché la domanda è semplicemente pervenuta dopo quella di altri operatori, in alcuni casi si tratta di poche ore, e le risorse finora messe a disposizione non sono sufficienti per tutti". Lo afferma in una nota Valerio Vicari, direttore artistico di Roma Tre Orchestra. "Il momento è drammatico - aggiunge -, non si può ridurre un'operazione nata dalla necessità di soccorrere operatori in difficoltà ad una sorta di click-day. Pensate cosa sarebbe successo se il governo nazionale avesse promesso in questo modo gli aiuti ad esempio per bar o ristoranti, o ai titolari di palestre o agli stessi operatori dello spettacolo. Qui - sottolinea Vicari - non si sta dando un sussidio all'acquisto di un bene più o meno di consumo; qui si sta ristorando delle perdite che alcuni soggetti dello spettacolo dal vivo hanno subito. Perdite e programmi di resilienza che una commissione ha giudicato idonei a ricevere questo contributo (ricordiamo peraltro che una metà del totale delle istanze pervenute non ha passato questo giudizio di idoneità della commissione). Come si può dire a due terzi degli idonei sì e a un terzo no, senza seguire peraltro il punteggio assegnato dalla commissione, ma rifacendosi al mero ordine di arrivo delle istanze? Confidiamo che l'amministrazione - conclude - saprà ovviare a questo e, come previsto dal bando, aumenti il budget a disposizione in maniera congrua affinché gli aiuti arrivino a tutti gli operatori giudicati idonei dalla commissione". La nota è condivisa anche da altre associazioni: associazione Calpurnia Aps; centro internazionale La Cometa; Controchiave; L'ora di libertà, Ottimomassimo, libreria per bambini e bambine; Scienza divertente Roma.(Com)