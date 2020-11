Covid: Fontana, grazie a tutti quelli che in Lombardia sono nuovamente in prima linea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Attilio Fontana su Facebook, condividendo il video dell'intervista con cui "ieri sera il professore Stocchetti, primario dell'ospedale in Fiera con quarant'anni di esperienza alle spalle, è intervenuto a 'Quarta Repubblica' per spiegare come stanno lavorando la struttura e il personale", ringrazia "tutti coloro che in tutta la Lombardia sono nuovamente in prima linea e non si arrendono". Fontana riprende una dichiarazione di Stocchetti: "La qualità delle cure dipende dalle strutture, dalle tecnologie ma soprattutto dalle persone che lavorano". (Rem)