Covid: Confcommercio, produzione industriale in rallentamento e a rischio peggioramento

- Il dato sulla produzione industriale di settembre (con un calo del 5,6 per cento ad agosto e un decremento annuo di 5,1 punti al netto degli effetti di calendario) è in linea con il quadro che era già emerso dagli altri indicatori: con la fine dell’estate il deciso recupero che aveva caratterizzato buona parte del terzo trimestre si è arrestato, con molti indicatori che si trovano ancora a livelli inferiori rispetto ai primi mesi del 2020. È il commento dell’Ufficio studi di Confcommercio sui dati pubblicati oggi dall’Istat. Stando al relativo comunicato stampa, il rallentamento produttivo interessa molti beni destinati al consumo finale, segnale di una domanda interna ed estera molto debole. Una situazione, prosegue la nota, inevitabilmente destinata a peggiorare nel breve periodo, con il riacutizzarsi della pandemia e le progressive restrizioni, nazionali ed internazionali, messe in atto per contrastarla. Elemento che rischia di compromettere la tenuta del sistema produttivo e le possibilità di ripresa nel 2021 in assenza di consistenti e rapidi sostegni. (Com)