Covid: Salvini, sconto Iva per tutta Italia e tutte categorie, altro che ristori

- La proposta di sconto dell'Iva della Lega "riguarda tutta Italia e tutte le categorie economiche". Lo ha spiegato il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa al Senato per presentare la proposta del Carroccio per un intervento sul taglio dell'Iva. "Ci allineeremmo a quello che fa l'Europa, più europeisti di così", ha aggiunto Salvini per poi passare a dettagliare alcuni aspetti della proposta. "Passiamo da quattro a due aliquote dal 4 allo 0 per cento su pane, latte, frutta e verdura. Scenderebbe dal 22 a 20 per cento, in base alla media britannica e tedesca su abbigliamento, l'aliquota su abbigliamento, mobili, bollette di luce e gas e automobili". Salvini ha parlato di "20 miliardi" una "spinta ai consumi notevole, altro che decreto Ristori, che è una mancia a chi viene chiuso dalla sera alla mattina", ha concluso. (Rin)